Последствия употребления снюса назвали в Роспотребнадзоре

Употребление снюса (некурительной никотиносодержащей смеси) приводит не только к разрушению зубов, но и к развитию рака полости рта, предупреждают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что люди, которые употребляют снюс, подвергаются воздействию более высоких уровней токсичных веществ, нежели курильщики.

«Причина в том, что снюс остается во рту дольше, по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по сравнению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку», — предупредили эксперты.

По их словам, это приводит к развитию рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких.

Также любителям бездымного табака грозят пародонтоз, разрушение зубов, зловонный запах изо рта, тахикардия и гипертония.

Употребление снюса предполагает, что табак остается во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина. В самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина — против 22 мг от одного приема снюса (даже если он находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5−10 минут, в кровь все равно поступает большое количество никотина).

Специалисты утверждают, что никотиносодержащие смеси не помогают бросить курить. А те, кто с них начал, становятся курильщиками сигарет.

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны: