11 января
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Здоровье

Потенциально опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек

Американские ученые обнаружили в образцах крови кошек антитела к участкам белка, характерным для возбудителя коронавируса.

Кот. Роллы.
Кот. Роллы.
altapress.ru.

«К нашему удивлению, 70% проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии)», — заявили ученые.

Образцы крови были взяты задолго до начала пандемии коронавируса из различных регионов США, пишет Газета.Ru.

По мнению исследователей, это объясняется тем, что кошки контактировали с вирусом, спайковый белок которого похож на аналогичный белок возбудителя коронавирусной инфекции, что вызвало в организме животных выделение кросс-реактивных антител против него.

По предварительным данным, кросс-реактивные антитела к коронавирусу могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000-х годов вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии.

Ученые полагают — в настоящий момент потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек.

Результаты исследования опубликованы на сайте biorxiv.

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