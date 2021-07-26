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Здоровье

Потеря нюха и мозгов. Ученые доказали, что коронавирус снижает уровень интеллекта

Ученые из Кембриджского университета проверили 80 тыс. человек и выявили связь между между тяжестью перенесенного COVID-19 и ухудшением умственных способностей, сообщает РБК.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com

Исследование ученых опубликовал научный журнал The Lancet.

Сотрудники университета установили, что пациенты, переболевшие ковидом, столкнулись с негативным влиянием вируса на интеллект.

Люди прежде всего жаловались на когнитивные нарушения — «туман в голове», снижение памяти, умственной работоспособности и других функций.

Во время исследования, которое проходило с января по декабрь 2020 года, участники сдавали тесты на интеллект по программе Great British Intelligence Test. Она включает в себя задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие.

Испытуемые также указывали, переболели ли они коронавирусом и в какой форме — легкой или тяжелой. Так выяснилось, что у людей, у которых была тяжелая форма COVID-19 и лежал на ИВЛ, сводный балл интеллекта снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в тестах IQ.

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