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25 февраля
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Здоровье

Поваренная соль может вызвать аллергию

Отложения поваренной соли в организме могут вызвать аллергические иммунные реакции. Об этом сообщает MedicalXpress.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Исследователи из Технического университета Мюнхена выяснили, что у пациентов с атопическим дерматитом уровень натрия на пораженных участках кожи превышает норму в 30 раз.

Хлорид натрия оказывает влияние на Т-клетки, заставляя их производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13, узнали ученые. При переизбытке они могут вызвать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи.

Аллергические реакции заметно снижаются после того, как Т-клетки перестают подвергаться воздействию хлорида натрия, пишет РИА Новости.

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