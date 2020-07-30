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Здоровье

«Повторный коронавирус» выявили медики в Мордовии

Случаи повторного заболевания коронавирусом у одних и тех же пациентов зафиксированы в Мордовии, заявил РИА «Новости» министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

«Как и в Китае, и в России в целом, и у нас в Республике Мордовия, к сожалению, регистрируются факты повторного инфицирования коронавирусной инфекцией», — сказал Маркин в 30 июля в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в регионе случаи повторного заболевания COVID-19.

По его словам, новая коронавирусная инфекция сейчас все еще находится на этапе изучения. «По предварительным данным, есть люди, у которых был высокий титр антител после перенесенной коронавирусуной инфекции, а через месяц титр антител — ноль. Поэтому возможны категории граждан, которые перенесли (болезнь — ред.), и у которых снижается иммунитет по поводу коронавирусной инфекции и, возможно, и по второму заражению. Эти результаты, к сожалению, есть», — заявил Маркин, не уточнив количества повторных случаев заражения, зафиксированных в Мордовии.

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