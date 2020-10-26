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26 октября
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Здоровье

Пожилым людям посоветовали не встречаться с внуками во время каникул

Алтайские врачи посоветовали бабушкам и дедушкам не видеться с внуками во время осенних каникул из-за коронавируса, — сообщают Вести Алтай.

Мать. Дочь. Пожилая женщина
Мать. Дочь. Пожилая женщина
СС0

24 октября алтайские школьники ушли на каникулы, которые продлятся 16 дней. Однако медики опасаются, что в это время дети будут ходить в гости к бабушкам и дедушкам и смогут заразить родственников из группы риска.

На этой теме заострила внимание главный врач Барнаульской городской больницы № 5 Ирина Вильгельм.

«Надо разобщить пожилых людей, ребятишки не должны бегать к ним в гости. Это очень трудно, так как это наступает на наши традиции. Мы привыкли праздновать компаниями, быть вместе и в горе, и в радости. Но, к сожалению, опыт показывает, что наши традиции сейчас работают против здоровья нации. Поэтому сейчас должна идти образовательная и просветительская работа на эту тему», — отметила Ирина Вильгельм.

Губернатор края Виктор Томенко в свою очередь заявил, что если введенные ранее ограничения не будут соблюдаться, то власти примут решение об их ужесточении.

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