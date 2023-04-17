Познавательная викторина «Шесть соток здоровья»

Центр доктора Бубновского в Барнауле приглашает на День открытых дверей, посвящённый началу дачного сезона!
Вы узнаете:
- Как правильно подходить к работе на участке.
- Как избежать развития остеохондроза.
- Какие упражнения помогут от острой боли в спине. Их можно выполнять прямо на даче.
Мероприятие состоится 22 апреля. Начало в 15.00.
Вход свободный. Но количество мест ограничено.
Запишитесь заранее по телефону:
Адрес: Барнаул, Пролетарская 124 (рядом с ТЦ Сити-центр).
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