17 апреля
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Здоровье

Познавательная викторина «Шесть соток здоровья»

Приглашаем ответить на вопросы викторины, которая составлена по «мотивам» популярной книги доктора Бубновского. Примите участие и получите призы: сертификат на бесплатную консультацию в Центре доктора Бубновского и увлекательные книги.

Книги доктора Бубновского.
Книги доктора Бубновского.
Фото: Анна Зайкова.

Центр доктора Бубновского в Барнауле приглашает на День открытых дверей, посвящённый началу дачного сезона!

Вы узнаете:

  • Как правильно подходить к работе на участке.
  • Как избежать развития остеохондроза.
  • Какие упражнения помогут от острой боли в спине. Их можно выполнять прямо на даче.

Мероприятие состоится 22 апреля. Начало в 15.00.

Вход свободный. Но количество мест ограничено.
Запишитесь заранее по телефону: 8 (964) 603-24-88.
Адрес: Барнаул, Пролетарская 124 (рядом с ТЦ Сити-центр).

#ЦентрДоктораБубновскогоБарнаул #здоровьевдвижении #зож #здоровыесуставы #здороваяспина #дачныйсезон #дача

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