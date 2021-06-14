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Здоровье

Правила для героев. Кто может быть донором крови?

14 июня — Всемирный день донора крови. Altapress.ru собрал требования для тех, кто впервые идет на процедуру.

Лаборатория для сбора крови.
Лаборатория для сбора крови.
Открытые источники в интернете

Способны почти все

Стать донором крови может почти каждый. Исключения составляют только те, кто весит меньше 50 кг и имеет индивидуальные противопоказания. Существует перечень заболеваниях, при которых быть донором нельзя.

О других болезнях или принимаемых лекарствах нужно предупредить врача-трансфузиолога из Центра крови или станции переливания. Специалист решит вопрос индивидуально.

На донацию нужно записаться заранее и приходить с паспортом. А иностранным гражданам — с видом на жительство или другим документом, разрешающим проживание на территории РФ.

Если записаться не удалось, то придется проходить предварительный осмотр в порядке общей очереди.

Доноры со стажем должны предоставлять следующий набор документов:

  • каждые полгода — медицинскую справку из поликлиники с указанием заболеваний, перенесенных в этот период;
  • раз в год — заключение по анализу мочи, рентгену и ЭКГ;
  • каждые полгода — справку об отсутствии контакта по гепатитам В и С;
  • каждые три месяца — справку об отсутствии контакта по гепатиту А;
  • при каждой процедуре сдачи крови — справку об отсутствии контакта по другим инфекционным заболеваниям.
Могу ли я стать донором?
Могу ли я стать донором?
yadonor.ru

Активные доноры- женщины должны ежегодно предоставлять справку о гинекологическом статусе (перенесенные заболевания, оперативные вмешательства, роды, отсутствие беременности).

До и после

Рекомендации перед донацией:

  • Не стоит приходить на сдачу крови, если ощущается недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость).
  • Не сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.
  • Натощак сдавать кровь не нужно! Лучше выспаться и перекусить чем-то нетяжелым (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде, яблоко).
  • Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, бананы, орехи. А еще молочные продукты, яйца и масло.
  • За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь. А за 72 часа до процедуры не следует принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
  • Нельзя курить за час до сдачи крови.

Рекомендации после донации:

  • После сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется. Нужно 10−15 минут побыть в покое. Если присутствует недомогание, следует сказать об этом врачу в Центре крови или на станции переливания.
  • В течение 3−4 часов нельзя снимать повязку. Мочить тоже не стоит. Это поможет остаться без синяка.
  • Не следует курить в течение двух часов после процедуры.
  • В день сдачи крови стоит избегать физических нагрузок и тяжестей.
  • Нужно полноценно питаться после дотации, чтобы восполнить ресурсы организма.
Добровольцы сдают кровь на площади Сахарова в Барнауле/
Добровольцы сдают кровь на площади Сахарова в Барнауле/
Анна Зайкова

Факты о донорской сдаче крови:

  • Максимально допустимое число процедур в год у женщин — 4 раза; у мужчин — 5 раз;
  • Интервалы между кроводачами — 60 дней;
  • Объем забора крови — 450 мл;
  • При донации обязательно берут 20 мл крови для лабораторных исследований.
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