Правила для героев. Кто может быть донором крови?

Способны почти все
Стать донором крови может почти каждый. Исключения составляют только те, кто весит меньше 50 кг и имеет индивидуальные противопоказания. Существует перечень заболеваниях, при которых быть донором нельзя.
О других болезнях или принимаемых лекарствах нужно предупредить врача-трансфузиолога из Центра крови или станции переливания. Специалист решит вопрос индивидуально.
На донацию нужно записаться заранее и приходить с паспортом. А иностранным гражданам — с видом на жительство или другим документом, разрешающим проживание на территории РФ.
Если записаться не удалось, то придется проходить предварительный осмотр в порядке общей очереди.
Доноры со стажем должны предоставлять следующий набор документов:
- каждые полгода — медицинскую справку из поликлиники с указанием заболеваний, перенесенных в этот период;
- раз в год — заключение по анализу мочи, рентгену и ЭКГ;
- каждые полгода — справку об отсутствии контакта по гепатитам В и С;
- каждые три месяца — справку об отсутствии контакта по гепатиту А;
- при каждой процедуре сдачи крови — справку об отсутствии контакта по другим инфекционным заболеваниям.
Активные доноры- женщины должны ежегодно предоставлять справку о гинекологическом статусе (перенесенные заболевания, оперативные вмешательства, роды, отсутствие беременности).
До и после
Рекомендации перед донацией:
- Не стоит приходить на сдачу крови, если ощущается недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость).
- Не сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.
- Натощак сдавать кровь не нужно! Лучше выспаться и перекусить чем-то нетяжелым (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде, яблоко).
- Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, бананы, орехи. А еще молочные продукты, яйца и масло.
- За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь. А за 72 часа до процедуры не следует принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
- Нельзя курить за час до сдачи крови.
Рекомендации после донации:
- После сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется. Нужно 10−15 минут побыть в покое. Если присутствует недомогание, следует сказать об этом врачу в Центре крови или на станции переливания.
- В течение 3−4 часов нельзя снимать повязку. Мочить тоже не стоит. Это поможет остаться без синяка.
- Не следует курить в течение двух часов после процедуры.
- В день сдачи крови стоит избегать физических нагрузок и тяжестей.
- Нужно полноценно питаться после дотации, чтобы восполнить ресурсы организма.
Факты о донорской сдаче крови:
- Максимально допустимое число процедур в год у женщин — 4 раза; у мужчин — 5 раз;
- Интервалы между кроводачами — 60 дней;
- Объем забора крови — 450 мл;
- При донации обязательно берут 20 мл крови для лабораторных исследований.