Правила для героев. Кто может быть донором крови?

14 июня — Всемирный день донора крови. Altapress.ru собрал требования для тех, кто впервые идет на процедуру.

Способны почти все

Стать донором крови может почти каждый. Исключения составляют только те, кто весит меньше 50 кг и имеет индивидуальные противопоказания. Существует перечень заболеваниях, при которых быть донором нельзя.

О других болезнях или принимаемых лекарствах нужно предупредить врача-трансфузиолога из Центра крови или станции переливания. Специалист решит вопрос индивидуально.

На донацию нужно записаться заранее и приходить с паспортом. А иностранным гражданам — с видом на жительство или другим документом, разрешающим проживание на территории РФ.

Если записаться не удалось, то придется проходить предварительный осмотр в порядке общей очереди.

Доноры со стажем должны предоставлять следующий набор документов:

каждые полгода — медицинскую справку из поликлиники с указанием заболеваний , перенесенных в этот период;

перенесенных в этот период; раз в год — заключение по анализу мочи , рентгену и ЭКГ;

рентгену и ЭКГ; каждые полгода — справку об отсутствии контакта по гепатитам В и С;

каждые три месяца — справку об отсутствии контакта по гепатиту А;

при каждой процедуре сдачи крови — справку об отсутствии контакта по другим инфекционным заболеваниям.

Могу ли я стать донором? yadonor.ru

Активные доноры- женщины должны ежегодно предоставлять справку о гинекологическом статусе (перенесенные заболевания, оперативные вмешательства, роды, отсутствие беременности).

До и после

Рекомендации перед донацией:

Не стоит приходить на сдачу крови , если ощущается недомогание ( озноб , головокружение , головную боль , слабость).

если ощущается недомогание озноб головокружение головную боль слабость). Не сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Натощак сдавать кровь не нужно! Лучше выспаться и перекусить чем-то нетяжелым ( сладкий чай , сухое печенье , каша на воде , яблоко).

сладкий чай сухое печенье каша на воде яблоко). Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную , жареную , острую и копченую пищу , бананы , орехи. А еще молочные продукты , яйца и масло.

жареную острую и копченую пищу бананы орехи. А еще молочные продукты яйца и масло. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь. А за 72 часа до процедуры не следует принимать лекарства , содержащие аспирин и анальгетики.

содержащие аспирин и анальгетики. Нельзя курить за час до сдачи крови.

Рекомендации после донации:

После сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется. Нужно 10−15 минут побыть в покое. Если присутствует недомогание , следует сказать об этом врачу в Центре крови или на станции переливания.

следует сказать об этом врачу в Центре крови или на станции переливания. В течение 3−4 часов нельзя снимать повязку. Мочить тоже не стоит. Это поможет остаться без синяка.

Не следует курить в течение двух часов после процедуры.

В день сдачи крови стоит избегать физических нагрузок и тяжестей.

Нужно полноценно питаться после дотации , чтобы восполнить ресурсы организма.

Добровольцы сдают кровь на площади Сахарова в Барнауле/ Анна Зайкова