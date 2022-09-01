1 сентября
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Здоровье

Правила меняются. В российских больницах будут наблюдать за пациентами по-новому

Порядок наблюдения за пациентами изменили в российских больницах, сообщает e1.ru.

Больница. Врачи.
Больница. Врачи.
Минздрав Алтайского края.

С 1 сентября пациенты с хроническими заболеваниями не должны просить врачей об анализах. Медики сами будут отслеживать динамику их состояния.

Кроме терапевта, за самочувствием больного будут наблюдать другие специалисты, у которых он стоит на учете.

Так, не нужно думать, когда записываться на прием: диспансерное наблюдение устанавливают в течение трех рабочих дней после постановки диагноза и после получения эпикриза при стационарном лечении.

Задача — обеспечить диспансерное наблюдение над не менее чем 90% нетрудоспособного населения и 70% — с хроническими заболеваниями и рисками сердечно-сосудистых проблем.

Врачи будут определять количество необходимых исследований, при этом ориентируясь на новые правила.

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