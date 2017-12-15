Правительство отказалось запрещать курение около подъездов

Законопроект с этим предложением находится в Госдуме и проходит стадию предварительного рассмотрения перед первым чтением. В правительстве посчитали, что предлагаемое расстояние в 10 м ничем не обосновано. При этом авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики.

Депутаты предлагали запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов. Из обоснования к проекту следует, что широко распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в дом, а дым сигарет приходится вдыхать всем вокруг. Они становятся "заложниками" курильщиков.

В отзыве правительства отмечено, что целью нововведений названа защита интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации в целом. Белый дом указал и на слабые места предложений. Так, в пояснительной записке к законопроекту не приведены материалы, на основании которых определено расстояние от входов в подъезды именно в 10 м.

"Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", — сказано в документе.