Правительство отказалось запрещать курение около подъездов

Правительство не поддержало предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в 10 метрах от входа в подъезды жилых домов. Это следует из отзыва Белого дома на соответствующий законопроект, пишут "Известия".
Законопроект с этим предложением находится в Госдуме и проходит стадию предварительного рассмотрения перед первым чтением. В правительстве посчитали, что предлагаемое расстояние в 10 м ничем не обосновано. При этом авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики.
Депутаты предлагали запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов. Из обоснования к проекту следует, что широко распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в дом, а дым сигарет приходится вдыхать всем вокруг. Они становятся "заложниками" курильщиков.
В отзыве правительства отмечено, что целью нововведений названа защита интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации в целом. Белый дом указал и на слабые места предложений. Так, в пояснительной записке к законопроекту не приведены материалы, на основании которых определено расстояние от входов в подъезды именно в 10 м.
"Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", — сказано в документе.
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