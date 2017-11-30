Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконах соседей

Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию морального вреда соседей, которые курят на балконею Теперь те, кому мешает табачный дым, могут идти в суды, пишет РБК.
Это решение суд принял после двухлетней тяжбы, которая закончилась присуждением 5 тыс. руб. Истец пытался через суд запретить соседу курить на лоджии, так как дым шел в его квартиру, и требовал компенсации.
Верховный суд признал, что российские законы не запрещают собственнику курить на своем балконе, однако указал, что россияне имеют право на благополучную окружающую среду. Таким образом, суд постановил, что если дым мешает другим жильцам дома, запретить курение соседу все же можно.
По решению Верховного суда заявителю присудили компенсацию в 5 тыс. руб. Изначально он требовал в 50 раз больше.
Высший суд напомнил, что по закону "О благополучии населения" у граждан есть обязанность не нарушать чужое право на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Права некурящих также защищает закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который гарантирует право каждого человека на благоприятную среду без табачного дыма и охрану здоровья от воздействия сигаретного дыма, а также Жилищный кодекс, который требует соблюдения прав и законных интересов соседей.
По словам члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, вред от курения возможно доказать, если обратиться в медицинское учреждение. "Можно получить документ, где будет зафиксировано ухудшение здоровья из-за вдыхания табачного дыма. Можно провести замеры воздуха в квартире, выяснив уровень вредных веществ", — сказал Зыков.
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