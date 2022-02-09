Правительство разрешило главам регионов приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи

Оказание плановой первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях может быть приостановлено.

Право принимать такое решение получили главы регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

«Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации <…> при необходимости вправе <…> приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации», — говорится, в частности, в постановлении.

Воспользоваться таким правом высшие должностные лица на местах смогут в том случае, если возникает угроза «распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией». Исключение составляет медпомощь при онкологических и ряде других заболеваний, пишет bfm.ru.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что согласно документу, детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме.

Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года.