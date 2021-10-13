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Здоровье

Представитель Кремля сообщил, что Путин пока не ревакцинировался от ковида

Президент РФ Владимир Путин пока не проходил процедуру ревакцинации от коронавируса, у него сохраняются высокие титры антител, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Президент в этом вопросе будет следовать рекомендациям врачей, сообщает «Интерфакс».

14 октября истекает полгода с момента, когда Путин сделал прививку от ковида.

В данный момент президент проводит мероприятия как очно, так и в дистанционном формате, пишет bfm.ru.

Ранее при очной встрече президент РФ Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану при следующей ревакцинации от COVID-19 воспользоваться российским препаратом «Спутник V.

Прощаясь с Эрдоганом после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой привился весной.

Так, по словам российского лидера, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам Путин не заболел.

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