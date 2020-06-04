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Здоровье

Представитель ВОЗ предупредил о разрушительном всплеске COVID-19

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной», заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«Все большее число стран снимают ограничения, и есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — сказал он.

При этом Клюге отметил — вторая волна не является неизбежной.

Ее можно предупредить, если принять превентивные меры. Представитель ВОЗ подчеркнул, что странам необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом, пишет bfm.ru.

Страны мира уже многому научились после первой волны эпидемии, считает представитель ВОЗ. Если будет новый всплеск, будут лучше подготовлены.

Трансляция брифинга велась в Facebook организации.

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