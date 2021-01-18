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Здоровье

Представитель ВОЗ рассказала, как долго опасен для окружающих переболевший ковидом

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько переболевший коронавирусом человек может быть опасен для окружающих.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

По ее словам, пациент может иметь положительные результаты теста на инфекцию много недель и при этом не быть заразным.

Чтобы представлять опасность для окружающих, надо распространять живой вирус.

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8−9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — пояснила Вуйнович «Российской газете».

В связи с этим ВОЗ рекомендует двухнедельный карантин, пишет News.ru. Рекомендация основана на инкубационном периоде, который составляет пять-шесть дней, с планкой в 14 дней.

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