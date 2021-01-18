Представитель ВОЗ рассказала, как долго опасен для окружающих переболевший ковидом

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько переболевший коронавирусом человек может быть опасен для окружающих.

По ее словам, пациент может иметь положительные результаты теста на инфекцию много недель и при этом не быть заразным.

Чтобы представлять опасность для окружающих, надо распространять живой вирус.

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8−9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — пояснила Вуйнович «Российской газете».

В связи с этим ВОЗ рекомендует двухнедельный карантин, пишет News.ru. Рекомендация основана на инкубационном периоде, который составляет пять-шесть дней, с планкой в 14 дней.