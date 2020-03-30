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Здоровье

Предупреждение Минздрава: несрочные плановые операции будут отложены

В России многие несрочные плановые операции будут отложены, чтобы не перегружать систему здравоохранения из-за распространения коронавируса Covid-19, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

В операционной. Медицина.
В операционной. Медицина.
Анна Зайкова

«Чтобы не перегружать систему, которая обладает не безграничными ресурсами, от многих несрочных, плановых вещей стоит на время отказаться. <…> Ну, например, пластические операции», — отметил он.

Число зараженных коронавирусом нового типа в мире выросло до 703 тыс. 734 человек, зарегистрированы 33 тыс. 210 летальных исходов, пишет «Росбалт».

На сайте стопкоронавирус. рф говорится, что в РФ на 29 марта — 1 тыс. 534 заболевших, 64 человека выздоровели, 8 умерли.

В Барнауле

29 марта в Алтайском крае зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.

У заболевшей коронавирусом жительницы Барнаула было 26 контактов в самолете, у ее мужа — 10 контактов, говорилось на аппаратном совещании с участием министров Алтайского края.

Кроме пассажиров самолета, женщина контактировала с двумя медиками и мужем. Контактных лиц ставят под наблюдение врачей.

Сейчас она и супруг находятся в Горбольнице № 5 Барнаула.

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