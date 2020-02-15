Премьер отменит антинародное постановление Медведева по лекарствам для онкобольных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Одним из первых показательных примеров может стать отмена постановления о запрете импортных лекарств. Спровоцированная документом нехватка эффективных препаратов привела к росту смертности (в том числе среди детей) и вызвала волну недовольства врачей, которые упирались в непробиваемое фармацевтическое лобби.

К 12 марта он предложил правительству представить предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) иностранного производства.

Постановление

Постановление об ограничении госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень (ЖНВЛП), бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в декабре 2015 года.

В список попали 608 препаратов, которые предполагалось заменить аналогами производства России или стран-участников Евразийского экономического союза.

Впоследствии оказалось, что полноценной и эффективной замены не произошло.

Действия врачей

О необходимости этого решения медики заявляли уже давно.

По данным завотделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы Елены Скоробогатовой, у пациентов-детей с острым лимфобластным лейкозом на 15% ухудшилась выживаемость при использовании только одного дженерика, чаще возникали побочные эффекты.

«К нам в середине 2019 обращались пациенты, а мы им отказывали, потому что отсутствовали даже базисные препараты для лечения того же острого лимфобластного лейкоза», — рассказала врач.

Чтобы хоть как-то помочь с лекарствами, благотворительные фонды делали закупки за границей, скупали остатки по аптекам.

«Мы пытались говорить об этом, но нам не разрешали. Говорили, вы подводите импортозамещение», — цитирует ura.ru гендиректора медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Галину Новичкову.

Она напомнила, что лекарства, которые были эффективны при лечении лейкоза у детей, начали пропадать с 2017 года (всего острым лейкозом в России ежегодно заболевают 4500 — 5000 человек).

«В зависимости от заболевания от 70 до 90% выздоравливали. Потом лекарства стали исчезать, а результаты ухудшаться. В прошлом году летом наступил апогей, потому что многие лекарства вообще ушли с рынка, причем и те, без которых вылечить лейкоз нельзя. Меньше детей стали достигать ремиссии, стало больше рецидивов. Но ведь врачи то остались те же самые и схемы терапии те же!» — рассказала Новичкова.

Пик

Возмущение врачей и родителей достигло пика в начале 2020 года.

В центре Дмитрия Рогачева прошло совещание, в котором приняли участие медики из 71 региона — всего более 200 врачей. Они подготовили для российского правительства декларацию, в которой показали, каких препаратов нет вообще, а на какие у пациентов возникает нежелательная реакция.

Директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков выразил уверенность, что профессиональное сообщество, которое сейчас занимается выработкой предложений для правительства РФ, позаботится о том, чтобы список необходимых препаратов был исчерпывающим.

Особое мнение

«Идея поддержки российских фармпроизводителей не была бредовой и тренд на импортозамещение имел место. Другой вопрос, что тогда победила группа лоббистов, стремившаяся перекрыть поставки любых иностранных фармпрепаратов в пользу отечественных. И это плохо, потому что травить народ тем, что мы на достойном уровне производить не можем — это совсем не дело. Должен быть внимательный и точечный подход к делу и контроль отдельных фармпродуктов, у правительства Мишустина сейчас есть возможность этот баланс соблюсти», — объяснил политолог Дмитрий Солонников.