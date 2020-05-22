Препарат для быстрого лечения COVID-19 оказался с «эффектами»

Противомалярийный препарат мефлохин доказал свою эффективность при лечении COVID-19 — его маленькая доза способна уничтожить коронавирус всего за 48 часов, пишет Газета.ru. Но лекарство известно своей токсичностью и побочными эффектами.

Противомалярийный лекарственный препарат мефлохин способен за 48 часов уничтожить коронавирусную инфекцию, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

В клиническом исследовании средства, которое проводило ФМБА, участвовали 347 человек с коронавирусом. По результатам эксперимента у 78% пациентов со среднетяжелым состоянием при начале курса мефлохина отмечалась положительная клиническая динамика.

В итоге 70% добровольцев избавились от инфекции уже к концу первой недели приема препарата. Для уничтожения вируса потребовалась очень маленькая его доза — всего два микрограмма на миллилитр.

Сейчас на базе четырех ведущих центров ФМБА проходят новые клинические исследования мефлохина — его сравнивают с другими противовирусными препаратами.

В то же время эксперты говорят, что мефлохин может вызывать головокружения, проблемы с равновесием и звон в ушах. Эти симптомы могут сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет после прекращения приема средства. Также могут возникать чувства тревоги, подавленности и даже галлюцинации. Помимо этого, мефлохин долго выводится из организма.

Использование препарата должно быть оправданным, говорят фармакологи. Для профилактики его могут принимать врачи, находящиеся в очаге COVID-19. Простым же людям это не рекомендуется.