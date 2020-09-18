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Здоровье

Препарат от коронавируса поступит в российские аптеки

В российские аптеки поступит препарат против новой коронавирусной инфекции «Арепливир», сообщает ТАСС.

Препарат от коронавируса.
Препарат от коронавируса.
promo-med.ru

«Компания готова поставлять „Арепливир“ в аптеки с понедельника», — говорится в заявлении пресс-службы компании-изготовителя «Промомед».

«Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность — более 90% — в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет Lenta.ru.

Его международное непатентованное, или группировочное, или химическое название — «Фавипиравир». Препарат — на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении Эболы.

В открытых источниках цена на «Арепливир» пока не указана, однако «Фавипиравир» стоит порядка 20 тыс. рублей.

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