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31 марта 1°C
Коронавирус

Преступной халатностью назвал Путин нарушение норм карантина. Поручения полпредам

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании с полпредами в федеральных округах дал целый ряд поручений по ситуации с коронавирусом.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Так, глава государства поручил оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса, а также привлечь к борьбе с инфекцией практикантов и студентов медвузов. Также поручено развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях.

Инвентаризация и резерв препаратов

Еще одно поручение — провести в стране инвентаризацию аппаратов ИВЛ и пополнить резерв, а также провести дополнительное обучение медиков по работе с аппаратами ИВЛ. Кроме того, поручено сформировать дополнительный резерв препаратов, которые используются при лечении больных коронавирусом.

Возврат из-за рубежа

Глава государства также поручил наладить работу по выявлению граждан РФ, возвращающихся домой из неблагополучных по коронавирусу стран.

Прием больных

Президент обязал правительство предусмотреть компенсацию из федерального бюджета регионам при межрегиональном взаимодействии, включающем прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Помощь пожилым

Полпредам Путин поручил лично контролировать работу по оказанию помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Самих пожилых людей Путин призвал соблюдать осторожность, сидеть дома и пользоваться помощью родственников и волонтеров.

Молодое поколение он попросил позаботиться о старших. Президент подчеркнул, что благодаря принятым ограничительным мерам удалось избежать большого прироста зараженных. Принимаемые ограничения он назвал необходимыми.

Локализация и контроль

По словам Путина, основная задача — максимально локализовать источники распространения инфекции и не допустить ее «расползания» по стране. Любые факты недостаточного контроля за соблюдением ограничений — это преступная халатность, подчеркнул он.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Удаленка и гибкий график

Что касается экономики, то президент предложил изучить возможность «удаленки» и гибкого графика во властных структурах и на непрерывных производствах.

В каждом регионе должен быть сформирован перечень системно значимых предприятий, пишет «Росбалт».

Правительство должно ускорить выделение средств на кредитование бизнеса, а также предусмотреть комплекс мер для устойчивости региональных бюджетов в сложившихся условиях.

Цены

Путин также поручил полпредам контролировать цены на продукты питания, лекарства, антисептики, медицинские маски и не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли. Любые попытки спекуляции и взвинчивания цен на товары должны жестко пресекаться, предупредил президент.

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