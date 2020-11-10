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Президент Украины заразился коронавирусом и рассказал, как его переносит

Президент Украины Владимир Зеленский подхватил коронавирус, сообщает Rosbalt. Информацию об этом распространил его офис главы после того, как стало известно, что в стране ввели жесткие карантины выходного дня.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

В июле ковидом переболела супруга Зелинского. И вот теперь о своем положительном результате теста на COVID-19 рассказал сам президент Украины в Telegram-канале — «несмотря на все карантинные мероприятия», сказал он.

Но чувствует себя 42-летний политик неплохо. Находится он на самоизоляции, но работает.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6», — написал он.

Совет национальной безопасности США уже пожелал президенту Украины скорейшего выздоровления, сообщает Lenta.ru.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
@zelenskiy_official

Вообще, на Украине (как, впрочем, и везде) очень быстро растет число заряженных. Страна разделена на четыре типа карантинных зон (в зависимости от эпидситуации).

Незадолго до сообщения Зелинского о болезни на Украине заявили о введении особого режима в выходные. Начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ветаптеки.

Заведения общепита в эти дни будут работать только «на вынос», а торгово-развлекательные центры на уикенд закроют.

С начала пандемии на Украине выявлено более 474 тыс. инфицированных — по официальным данным.

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