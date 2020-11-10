Президент Украины заразился коронавирусом и рассказал, как его переносит

В июле ковидом переболела супруга Зелинского. И вот теперь о своем положительном результате теста на COVID-19 рассказал сам президент Украины в Telegram-канале — «несмотря на все карантинные мероприятия», сказал он.
Но чувствует себя 42-летний политик неплохо. Находится он на самоизоляции, но работает.
«У меня 37,5, а всем желаю 36,6», — написал он.
Совет национальной безопасности США уже пожелал президенту Украины скорейшего выздоровления, сообщает Lenta.ru.
Вообще, на Украине (как, впрочем, и везде) очень быстро растет число заряженных. Страна разделена на четыре типа карантинных зон (в зависимости от эпидситуации).
Незадолго до сообщения Зелинского о болезни на Украине заявили о введении особого режима в выходные. Начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ветаптеки.
Заведения общепита в эти дни будут работать только «на вынос», а торгово-развлекательные центры на уикенд закроют.
С начала пандемии на Украине выявлено более 474 тыс. инфицированных — по официальным данным.