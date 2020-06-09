Президент Украины Зеленский заявил, что хотел заразиться COVID-19

Экс-шоумен хотел пройти этот этап на себе, чтобы людям было легче.

«Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: „Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой… И проживу это нормально“. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума», — сказал Зеленский.