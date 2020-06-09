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9 июня
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Здоровье

Президент Украины Зеленский заявил, что хотел заразиться COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию «Украинская правда», что рассчитывал заразиться COVID-19. Так — на своем примере — он хотел продемонстрировать, «что это не чума».

Владимир Зеленский и команда празднуют победу.
Владимир Зеленский и команда празднуют победу.
facebook.com/ze2019official

Экс-шоумен хотел пройти этот этап на себе, чтобы людям было легче.

«Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: „Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой… И проживу это нормально“. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил — его семья не простила бы ему, если бы он специально заразился, пишет bfm.ru.

«Сказали бы, что я сумасшедший. И в принципе были бы правы», — сказал Зеленский.

Всего на Украине выявлено более 28 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 800 человек с подтвержденной инфекцией.

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