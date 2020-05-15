При потере обоняния россиян призвали экстренно обращаться к врачам

«Изменение обоняния вплоть до его полной утраты может быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции», — сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом со ссылкой на разъяснения Роспотребнадзора.
На фоне вирусной инфекции развивается отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки, что и приводит к нарушению нормальной работы системы обоняния, пояснили в ведомстве. Тем не менее, в некоторых случаях снижение обоняния может быть одним из неврологических проявлений, пишет newsru.com.
«На сегодняшний день нет окончательных данных о частоте симптома при COVID-19 в России. Но если вы отмечаете нарушение обоняния, особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой, чувством заложенности в грудной клетке — незамедлительно проконсультируйтесь с врачом», — отметили в ведомстве.