22 августа
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Здоровье

Приближается ли пик заболеваемости COVID-19, спрогнозировал вирусолог

Пик заболеваемости коронавирусом в России возможен в конце августа — начале сентября, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Об этом пишет ТАСС.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

По словам Альштейна, подъемом заболеваемости ковидом занимает примерно месяц. Такой вывод он сделал, исходя из происходящего в других странах.

В России рост зараженных начался в конце июля, добавил он.

«Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик», — уточнил эксперт.

Однако, сказал он, трудно предугадать, как вирус поведет себя дальше.

«В разных местах это происходит по-разному. Иногда он <…> спускается по заболеваемости, иногда <…> тянется», — подчеркнул Анатолий Альштейн.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае выявили 334 заражения COVID-19 за сутки.

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