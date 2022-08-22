Приближается ли пик заболеваемости COVID-19, спрогнозировал вирусолог

Пик заболеваемости коронавирусом в России возможен в конце августа — начале сентября, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Об этом пишет ТАСС .

По словам Альштейна, подъемом заболеваемости ковидом занимает примерно месяц. Такой вывод он сделал, исходя из происходящего в других странах.

В России рост зараженных начался в конце июля, добавил он.

«Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик», — уточнил эксперт.

Однако, сказал он, трудно предугадать, как вирус поведет себя дальше.

«В разных местах это происходит по-разному. Иногда он <…> спускается по заболеваемости, иногда <…> тянется», — подчеркнул Анатолий Альштейн.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае выявили 334 заражения COVID-19 за сутки.