Причины бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних: репродуктолог рассказала о планировании детей

С одной стороны, с каждым годом всё больше пар сталкиваются с проблемой бесплодия, которое не только чаще встречается, но и стремительно молодеет. С другой, репродуктивная медицина активно развивается и диагноз «бесплодие» сегодня уже не звучит как приговор или неизлечимая болезнь. Но только если вовремя принять меры. Ключевое слово: вовремя.

О том, кто и почему сталкивается с проблемой бесплодия и какие варианты есть у пациентов (и молодых, и тех, кто отложил рождение детей на потом), рассказала Ирина Евгеньевна Борисенко, репродуктолог, акушер-гинеколог новосибирской «Клиники Пасман», врач высшей категории со стажем работы более 23 лет.

Настрой имеет значение

— Зачем нужен врач-репродуктолог?

— Именно врач-репродуктолог призван найти каждой бесплодной паре индивидуальный способ решения проблемы. Порой врач сталкивается с тем, что пациентки приходят со своим видением проблемы, так как изучают информацию в интернете, общаются на форумах, строят ошибочные гипотезы и выводы. Репродуктолог на первичном приеме проводит подробный опрос, изучает анамнез (поэтому очень важно принести на прием все анализы и исследования, протоколы проведенных операций, стимуляций) и на основании всех данных, результатов осмотра и УЗИ разрабатывает индивидуальный план дальнейшего обследования и лечения. Также он направляет супруга на консультацию к андрологу и другим специалистам при необходимости.

Очень важна и психологическая составляющая в общении с врачом. Пациентам должно быть комфортно. Репродуктолог является в какой-то степени психологом и настраивает супружескую пару на позитивный лад, чтобы она вышла из кабинета врача с ощущением, что всё обязательно получится, что беременность обязательно наступит, причем скоро.

Ключевые факторы: возрастной и мужской

— Почему так много пар сталкивается с проблемой бесплодия?

— Распространенность бесплодия возросла в последние годы под влиянием целого ряда факторов: ухудшение общего состояния здоровья, рост числа людей, страдающих ожирением, увеличение числа заболеваний, передаваемых половым путем, которые оказывают отрицательное воздействие на репродуктивную систему, тенденция планирования женщинами и мужчинами детей в более зрелом возрасте, нарушение сперматогенеза у мужчин и овуляции у женщин, нарушение проходимости маточных труб, эндометриоз, воспалительные процессы, гормональные нарушения у мужчин и женщин.

Возраст и скорость принятия решения играют самую важную роль Архив: Клиника Пасман

Но наиболее распространенными факторами бесплодия являются трубно-перитонеальный, возрастной и мужской. Огромную долю составляют пациентки от 40 лет и старше. В таком возрасте, к сожалению, присоединяются дополнительные гормональные нарушения, проблемы с овуляцией. Часто, по данным исследований, выявляется синдром преждевременного истощения яичников. И на приеме врача после получения результатов обследования выявляется факт абсолютной недостаточности яичников.

Информация о необходимости использования донорской яйцеклетки как единственного способа получить беременность часто воспринимается с обидой и недоверием. По данным нашей клиники, программа донации ооцитов, когда используется яйцеклетка молодой здоровой женщины, имеющей своих детей, является самым эффективным инструментом в данной ситуации и позволяет получить наступление беременностей в 50−70% случаев. Но далеко не каждая пациентка психологически легко может принять факт использования чужого биологического материала.

Мы, репродуктологи, пытаемся на приемах убедить пациентку, приводя доказательные доводы о высоком проценте хромосомных аномалий, мутациях, возникающих в яйцеклетке после 40 лет. Но порой женщины настаивают на спонтанных циклах ЭКО, в результате которых мы получаем ооциты плохого качества. Это самый сложный контингент пациенток, количество которых растет год от года.

— Что важно знать о мужском бесплодии?

— Самое главное, что мужское бесплодие молодеет. Зачастую мужчины считают: если им нет 40 лет, они в расцвете сил, у них всё получится в любом случае, и теряют драгоценное время. Сегодня и в 28−30 лет много пациентов с нарушениями сперматогенеза, которые мешают завести потомство. Это медицинский факт.

Врач-андролог консультирует мужчину, индивидуально подбирает схему лечения и подготовки к различным методам ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий). Лечение мужского бесплодия занимает от 2 до 6 месяцев. При незначительных отклонениях от нормы репродуктолог проводит искусственную инсеминацию спермой мужа. При тяжелых формах мужского бесплодия проводит ЭКО ИКСИ (показано при невозможности получить достаточное количество сперматозоидов, способных самостоятельно оплодотворить ооцит) — получение сперматозоида из яичка с последующим оплодотворением ооцита супруги. В случае невозможности получения сперматозоидов рекомендуется искусственная инсеминация супруги спермой донора.

— Что влияет на благоприятный исход ЭКО?

— Прегравидарная подготовка (это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового малыша. — Прим. ред.). Для успешной имплантации и наступления беременности крайне важно нормальное развитие эндометрия и его изменения в лютеиновую фазу (на протяжении этого цикла в организме происходят изменения гормонального фона, благодаря которым может наступить беременность. — Прим. ред.). Различные патологические состояния сопровождаются нарушением кровотока, пролиферацией (разрастанием) клеток и метаболизмом, активацией многочисленных иммунных реакций, что неизбежно приводит к нарушению имплантации эмбриона. Чтобы этого не произошло, в нашей клинике успешно применяется инновационный запатентованный метод лазерного лечения эндометрия — фотодинамическая терапия. Этот метод эффективен при хронических эндометритах, полипах, гиперплазиях эндометрия.

Важно не упустить реальную возможность

— Что самое главное должны понять мужчины и женщины, столкнувшиеся с проблемой бесплодия?

— Возраст и скорость принятия решения играют самую важную роль. Надо не сидеть, долго принимая решение, наполняя папку очередными обследованиями.

Если возраст супружеской пары не более 35 лет, в течение года регулярной интимной жизни (три раза в неделю без предохранения) они могут ждать, присматриваться, приглядываться, но, если больше года беременность не наступает, это сигнал для обращения к репродуктологу.

Я это говорю на основании того, что значительная часть пациентов доходит до репродуктолога уже в критичный момент, когда мало что можно сделать, и часто момент упущен. Это пациентки, которые до последнего ждали, ходили по врачам, проходили бесконечные исследования, не рассматривая ВРТ, теряли драгоценное время. Часто им уже нужно переходить к процедуре донации. Рано или поздно такая пациентка, если ей нужна беременность любыми путями от любимого человека, придет к этому варианту и воспользуется чужим генетическим материалом, если не будет поздно. Это же касается и мужчин — не надо выжидать, надо идти к грамотному андрологу.

«Клиника Пасман» специализируется на женском и мужском репродуктивном здоровье, решении проблем бесплодия любого происхождения. Записаться на прием к репродуктологам, урологам-андрологам или специалистам другой специальности, можно по телефону: +7 (383) 284-30-53.

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