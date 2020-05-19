Почему упражнения не эффективны

За время своей работы мне посчастливилось создать крайне эффективный способ самооздоровления человека, защищённый выданным патентом на изобретение, простой и надёжный способ избавления от болей в теле, возвращения хорошего самочувствия и радости от жизни, а так же написать книгу — руководство на эту тему.

Книга — руководство написана по сути избавления от болей в теле, сохранения здоровья, а значит рекомендации из неё универсальные и подходят для всех людей, в том числе для спортсменов любого вида спорта, и даже спортсменов, имеющих повреждения опорно-двигательного аппарата.

Концепция способа «Самооздоровления в ходе повседневных дел на работе и дома весь период бодрствования и даже во сне» — помочь человеку переучиться, а уже сам человек обязан переучиться на новый физиологический образец воспринимать телом нагрузку силы тяжести (силы гравитации) в ходе повседневной жизни весь период бодрствования, совместить направление оси своего тела с направлением оси гравитации и перевести этот новый навык в привычку.

Что же это за нагрузка периода бодрствования такая, возможно спросите Вы и чему надо переучиваться?

Отвечу без утайки. Это то как Вы сидите, стоите, ходите, дышите и то, как ни странно, о чём вы думаете в течении дня. В книге эти вещи обобщены и названы «Правилом Пяти Пальцев Плюс», сокращённо — правилом «4П».

Конечно же, определённая роль присутствия болей в теле, зависит от погрешностей питания. Но это уже тема следующей статьи и выйдет ли она, зависит только от Вас. Пожалуйста, комментируйте.

Сегодня в информационном пространстве можно найти много оздоровительных систем, и человеку самостоятельно трудно разобраться в их недостатках или преимуществах. Как выбрать и почему же лучше и эффективнее использовать именно эту систему?

Для этого следует задать три вопроса и ответить на них.

И так , вопросы: Чем эта система выгодно отличается от других предлагаемых? Чем эта система привлекательна для людей? Чем эта система уникальна?

А вот и ответы: Оздоровление происходит в ходе повседневных дел , весь период бодрствования и даже во сне , а не в определённое время занятий в спортзале , бассейне или во время пробежек. Избавляет от боли , и в это трудно поверить — но это так , за считанные минуты без массажей , лекарств и физиопроцедур; не отвлекает от решения собственных рабочих или бытовых задач; организует время:

- прекрасно совмещается с работой или домашними делами , тут же , на месте можно выделять фиксированное время для занятий , а не ехать через весь город в фитнес-клуб;

- снижает финансовые и временные расходы: отпадают затраты на абонемент , спортивную обувь , одежду , спортинвентарь и поездки через весь город; Оздоравливает человека в целом , приводит к физиологической норме опорно-двигательный аппарат , модулирует работу абсолютно всех органов и систем — нормализует сон , пищеварение , психоэмоциональный статус.

Из личного архива Жданова В. А.

А теперь — внимание! Просто знайте!

В подавляющем большинстве случаев боли в теле, плохое самочувствие и усталость не связаны с остеохондрозом, грыжами дисков, которые приписываются прямохождению, а связаны с формированием миофасциального болевого синдрома. Миофасциальный болевой синдром формируется вследствие перенапряжения опорно-двигательного аппарата, ввиду привычных, но ошибочных с точки зрения физиологии поз и движений, отклонения оси тела человека в ту или другую сторону от направления оси вектора гравитации всё время бодрствования. А это целых 16 часов. Предположим, что в спортивном зале мы проводим полтора часа в день, значит остальные 14, 5 часов, имея неправильное положение оси тела к оси гравитации, этот болевой синдром, в котором основные игроки мышцы и связки, мы усугубляем. Именно по-этому человек, пару раз пропустивший тренировки, сразу начинает ощущать боль в проблемных зонах тела, чаще это шея или поясница, хотя, может болеть и в области крупных суставов. Но это тоже проявления миофасциального болевого синдрома. Болевого! Ключевое слово. Вот почему для избавления от боли упражнения не эффективны. Вот почему для недопущения болей мы должны использовать все 16 часов бодрствования. Нам следует не сопротивляться силам природы, нам следует грамотно взаимодействовать с ними, сотрудничать с ними!

Становится понятным? Тогда читайте дальше. Дальше ещё интересней.

Когда ось тела совпадает с осью гравитации работает тонусная часть мышц опорно-двигательного аппарата, а мышечные двигательные волокна в это время отдыхают. Тонусные волокна предназначены чтобы функционировать в одном положении с разной степенью напряжения, но, без изменения длины.

На приеме. Из личного архива Жданова В. А.

Волокнам для движения необходимо чередование фаз удлинения и укорочения. Это их эволюционный режим, в котором они могут работать бесконечно долго и абсолютно надёжно. Значит человек свои позы (статику) должен поддерживать тонусной мускулатурой, а динамику осуществлять двигательной частью скелетной мускулатуры. Большинство людей этого не осознаёт и не понимает. И это ни хорошо и ни плохо. Это просто так на данный момент времени.

Поэтому надо учить людей, в этом вижу цель и задачу лечебной физкультуры, потому что практически каждый ребёнок старше 5−7 лет и каждый взрослый человек, за редким исключением, живут в противодействии с силами природы.

Здесь можно прочитать фрагмент книги >>

Таким образом, переучившись, человек в ходе обычной жизни в период бодрствования имеет возможность самостоятельно восстановиться за счёт формирующихся тонусного и силового баланса мышц-антагонистов, функциональной симметрии тела, стабильности частей тела и тела в целом.

Книга-руководство, которую можно приобрести, а кликнув мышкой по картинке справа прочесть фрагмент в формате pdf, создана в помощь тем у кого «всё болит», кто чувствуют себя из рук вон плохо, однако в поликлинике врачи злых или запущенных болезней у таких пациентов не находят, от чего самочувствие последних становится ещё хуже.

Способ отлично подходит для спортсменов любого вида спорта. С его помощью можно поднять до максимума результаты, на которые только способны мозг и тело конкретного спортсмена. Допинг не нужен, но освоить и выполнять рекомендации спортсмен должен сам. При работе со спортсменами — чемпионами и призёрами мирового и олимпийского уровня, использовался объективный методов контроля результатов восстановления спортивной формы на платформе КОБС (двойная) производитель PHYSIOMED Electromedizin, Германия.

Эффективность описанного способа проверена автором с успехом, в первую очередь на себе и на многих сотнях пациентов. Освоение его предполагает некоторые трудности связанные с утратой чувственного контроля корой головного мозга над собственным телом, радостное преодоление которых делает результат ещё более желанным и ещё более удивительным. Древние говорили: «Всё что человеку надо, в нём есть». Соглашаюсь безоговорочно.

Выбор человеком этого способа — как в конном спорте правильный выбор лошади: оседлал подходящую тебе — и результаты пошли, всё наладилось. Но прошу не путать вложенные усилия с полученными результатами. Колёса быстро крутятся только тогда, когда едешь вперёд. Несомненно, что вы сами обязаны радостно трудиться имея личную ответственность за своё здоровье, но должны это делать с умом. От вас требуется единственное — искреннее желание стать здоровым, и что удивительно — сила воли, организованность, понимание и образное представление целей, что именно вы хотите получить в результате, придут сами. Подчёркиваю, от вас — только собственное искреннее желание стать здоровым.

То, что Вы, мой дорогой и пытливый читатель, продолжаете вникать в эти строки — действительно является для меня большой честью. Спасибо Вам!

В случае, когда посчитаете нужным, делитесь этой правдивой информацией с родственниками, друзьями, коллегами или просто знакомыми. Пусть люди знают реальную картину дел. Наша с вами задача популяризировать знания, а не досужие заблуждения или привычные, но ошибочные мнения. Это я совершенно точно знаю! В этом совершенно точно уверен!

Оставайтесь здоровыми так долго, как этого захотите сами.

Знайте, это возможно!

Абсолютно искренне.



С уважением и заботой о вас и вашем здоровье, Владимир Жданов, специалист по лечебной физкультуре и оздоровлению (+7−913−231−0151)

Из личного архива Жданова В. А. Из личного архива Жданова В. А.

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