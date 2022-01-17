Приглашаем отдохнуть и восстановить свое здоровье максимально выгодно

На сегодняшний день санаторий предлагает комфортные условия проживания и более 40 различных методик лечения, некоторые из которых не имеют аналогов в России.
Для отдыхающих подготовлено большое количество уникальных процедур, таких как торфолечение. На территории санатория есть даже собственный целебный источник. Здесь добывается слабоминерализованная вода с содержанием кремневой кислоты и ионов серебра.
В санатории успешно лечат заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, проводится лечение людей, перенесших инсульт, реабилитация после коронавируса, а также лечится синдром хронической усталости.
В этом году «Сосновый бор» подготовил для гостей специальные предложения:
Для членов профсоюзных организаций, входящих в Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и их семей.
- Стоимость путевки составит — 23 600 руб. (вместо 29 500 руб.)*
Для гостей, имеющих пенсионное удостоверение. Скидка распространяется на участника акции и одного гостя, при условии проживания в одном номере.
- Стоимость путевки составит — 26 550 руб. (вместо 29 500 руб.)*
В честь дня рождения гостя.
Получите до 20% от стоимости путевки (от 3 суток) на карту «Мир», которой вы оплатите отдых онлайн на сайте sb22.ru.
Не упустите максимальную выгоду: кешбэк и наши специальные предложения суммируются!
*В путевку на 10 дней входит проживание в 2-местном номере категории «Стандарт», 3-разовое питание + вечерний кефирный час и лечение.
Бронируйте путевки по тел. 8 (3852) 500 555
*Подробные условия акций, сроки проведения на сайте sb22.ru и у менеджеров отдела продаж.
АО «Санаторий «Сосновый бор»
Адрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Тел: 8 (3852) 500 555
Е-mail: sales@sb22.ru
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники
Лицензия № ЛО-22−01−005361
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ