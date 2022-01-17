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Приглашаем отдохнуть и восстановить свое здоровье максимально выгодно

Санаторий «Сосновый бор» расположен недалеко от Барнаула и исторически связан с именами крупных алтайских предпринимателей XIX-XX веков. На месте нынешнего санатория раньше располагалась дача известного в те времена купца Константина Платонова. В конце 1850 года он облюбовал Зудилово и считал эту местность поистине удивительной из-за чистейшего воздуха, прозрачной реки и красивейшего соснового бора вокруг.

Санаторий "Сосновый бор".
Санаторий "Сосновый бор".

На сегодняшний день санаторий предлагает комфортные условия проживания и более 40 различных методик лечения, некоторые из которых не имеют аналогов в России.

Для отдыхающих подготовлено большое количество уникальных процедур, таких как торфолечение. На территории санатория есть даже собственный целебный источник. Здесь добывается слабоминерализованная вода с содержанием кремневой кислоты и ионов серебра.

В санатории успешно лечат заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, проводится лечение людей, перенесших инсульт, реабилитация после коронавируса, а также лечится синдром хронической усталости.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».

В этом году «Сосновый бор» подготовил для гостей специальные предложения:

1
Скидка 20%

Для членов профсоюзных организаций, входящих в Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и их семей.

  • Стоимость путевки составит — 23 600 руб. (вместо 29 500 руб.)*
2
Скидка 10%

Для гостей, имеющих пенсионное удостоверение. Скидка распространяется на участника акции и одного гостя, при условии проживания в одном номере.

  • Стоимость путевки составит — 26 550 руб. (вместо 29 500 руб.)*
3
Скидка 5%

В честь дня рождения гостя.

4
Кешбэк до 20%

Получите до 20% от стоимости путевки (от 3 суток) на карту «Мир», которой вы оплатите отдых онлайн на сайте sb22.ru.

Не упустите максимальную выгоду: кешбэк и наши специальные предложения суммируются!

*В путевку на 10 дней входит проживание в 2-местном номере категории «Стандарт», 3-разовое питание + вечерний кефирный час и лечение.

Бронируйте путевки по тел. 8 (3852) 500 555

*Подробные условия акций, сроки проведения на сайте sb22.ru и у менеджеров отдела продаж.

АО «Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Тел: 8 (3852) 500 555
Е-mail: sales@sb22.ru
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники

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