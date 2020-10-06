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Приграничный с Алтаем Казахстан ужесточил правила въезда в страну

Казахстан ужесточил правила пропуска через госграницу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

На территорию республики не будут пускать граждан РФ, не сдавших тест на коронавирус.

С 6 октября, чтобы попасть на территорию Казахстана, гражданам России нужно предоставить справку о прохождении теста на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа на момент пересечения государственной границы.

Постановление об ужесточении пропускного режима на госгранице подписано главным государственным санитарным врачом Казахстана.

Пограничники советуют россиянам, желающим выехать в Казахстан, заранее спланировать поездку и получить необходимые документы и справки, пишет ura.ru. Это позволит минимизировать время перехода через госграницу и исключить отказы в пересечении границы со стороны пограничников Казахстана.

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