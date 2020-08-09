Приказано снижаться. В Алтайском крае коронавирус постепенно отступает

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 инфицированных коронавирусом жители региона (днем ранее было 98 человек), выздоровели за тот же период 48 пациентов, а в 4 случаях зафиксирован летальный исход, в том числе два — от COVID-19. Всего в крае общее число зараженных за весь период наблюдений достигло почти 10 тыс. человек, победили инфекцию — 8 137 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых заражений выявлено за сутки в Барнауле — 54, еще 12 больных нашли в Рубцовске.

В оперштабе отмечают, что из общего числа заболевших 169 случаев — завозные, а 5120 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами.

В настоящее время в Атайском крае насчитывается 94 тяжелобольныхCOVID-19. На аппарате ИВЛ находятся 28 человек.

В то же время за прошедшие сутки выздоровели 48 пациентов.

На 9 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции чуть более 3 тыс. человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 43 тыс. человек.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 328 тыс. человек.