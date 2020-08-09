Приказано снижаться. В Алтайском крае коронавирус постепенно отступает

Наибольшее число новых заражений выявлено за сутки в Барнауле — 54, еще 12 больных нашли в Рубцовске.
В оперштабе отмечают, что из общего числа заболевших 169 случаев — завозные, а 5120 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами.
В настоящее время в Атайском крае насчитывается 94 тяжелобольныхCOVID-19. На аппарате ИВЛ находятся 28 человек.
В то же время за прошедшие сутки выздоровели 48 пациентов.
На 9 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции чуть более 3 тыс. человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 43 тыс. человек.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 328 тыс. человек.