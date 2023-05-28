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Здоровье

Приказано уничтожить: стали ликвидировать вакцины от ковида. Счет на миллионы доз

В ближайшее время будут уничтожены как минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Это случится в Италии.

Причины - срок годности препаратов истекает в конце текущего года, а также из-за их «устаревания», пишет газета La Repubblica.

Но фармкомпании намерены к осени выпустить новые версии вакцин, указывает Газета.Ru. Дело в том, что сейчас необходимы разработки подвариантов омикрон-штамма COVID-19.

Защищаться от исходного «уханьского» варианта коронавируса больше нет смысла, считают эксперты.

Ранее ВОЗ и российские вирусологи признали вред вакцинации от ковида. Дело в том, что побочные эффекты вакцинации от COVID-19 велики.

От вакцинации пострадало 5% населения. В обществе и ранее существовало мнение о вреде прививок, но оно было безосновательным. Однако сейчас это подтверждают вирусологи и иммунологи.

Несмотря на вакцинацию, симптомы “лонг-ковида” наблюдаются и у привитых пациентов, заявила врач-вирусолог Ольга Матвеева (Россия, США). Эксперт приводит данные Института вирусологии имени П. Эрлаха (Германия) в которых зарегистрировано 333 тыс. случаев побочных заболеваний после прививок.

Нередко у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson/Janssen и AstraZeneca, преследует тромбоз сосудов. На основе аденовируса был разработан и отечественный “Спутник”. И последствия от российской вакцины могут быть такого же рода.

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