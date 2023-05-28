Приказано уничтожить: стали ликвидировать вакцины от ковида. Счет на миллионы доз

Это случится в Италии.
Причины - срок годности препаратов истекает в конце текущего года, а также из-за их «устаревания», пишет газета La Repubblica.
Но фармкомпании намерены к осени выпустить новые версии вакцин, указывает Газета.Ru. Дело в том, что сейчас необходимы разработки подвариантов омикрон-штамма COVID-19.
Защищаться от исходного «уханьского» варианта коронавируса больше нет смысла, считают эксперты.
Ранее ВОЗ и российские вирусологи признали вред вакцинации от ковида. Дело в том, что побочные эффекты вакцинации от COVID-19 велики.
От вакцинации пострадало 5% населения. В обществе и ранее существовало мнение о вреде прививок, но оно было безосновательным. Однако сейчас это подтверждают вирусологи и иммунологи.
Несмотря на вакцинацию, симптомы “лонг-ковида” наблюдаются и у привитых пациентов, заявила врач-вирусолог Ольга Матвеева (Россия, США). Эксперт приводит данные Института вирусологии имени П. Эрлаха (Германия) в которых зарегистрировано 333 тыс. случаев побочных заболеваний после прививок.
Нередко у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson/Janssen и AstraZeneca, преследует тромбоз сосудов. На основе аденовируса был разработан и отечественный “Спутник”. И последствия от российской вакцины могут быть такого же рода.