Прилетевшего из Таиланда барнаульца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вечером 27 марта в Барнаул прибыли два рейса из Таиланда. Один из пассажиров госпитализировали в инфекционное отделение Городской больницы № 5, сообщает пресс-служба правительств региона.

После госпитализации у пациента взяли анализа и провели тестирование. Тест показал отрицательный результат, однако мужчина остается в больнице и за ним продолжают наблюдать врачи. Также усилен контроль в условиях изоляции всех пассажиров, которые сидели рядом с пациентом (два ряда вперёд и два назад).

Признаков заболевания у остальных пассажиров не зафиксировано, все они личным транспортом были доставлены домой, где будут находится 14 дней в самоизоляции.

Напомним, с 27 марта Россия полностью прекратила международное регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.