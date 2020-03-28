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Здоровье

Прилетевшего из Таиланда барнаульца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вечером 27 марта в Барнаул прибыли два рейса из Таиланда. Один из пассажиров госпитализировали в инфекционное отделение Городской больницы № 5, сообщает пресс-служба правительств региона.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

После госпитализации у пациента взяли анализа и провели тестирование. Тест показал отрицательный результат, однако мужчина остается в больнице и за ним продолжают наблюдать врачи. Также усилен контроль в условиях изоляции всех пассажиров, которые сидели рядом с пациентом (два ряда вперёд и два назад).

Признаков заболевания у остальных пассажиров не зафиксировано, все они личным транспортом были доставлены домой, где будут находится 14 дней в самоизоляции.

Напомним, с 27 марта Россия полностью прекратила международное регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

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