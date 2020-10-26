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«Примитивно дурят народ»: звезда Первого канала оценила опасность ковида

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева опубликовала комментарий в публикации в Instagram. Под постом бизнесмена Яна Яновского она критически отозвалась об опасности коронавируса и оценила ситуацию фразой «примитивно дурят народ».

Екатерина Андреева и Владимир Путин.
Екатерина Андреева и Владимир Путин.
kremlin.ru

В записи Яновский указал, что при посещении постановки в Большом театре не снимал маску все время и заметил, что в партере почти все сидели без масок. Он призвал подумать о людях вокруг и защитить окружающих.

Андреева в комментариях опубликовала иное мнение.

«А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. Данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая», — отметила она.

По словам ведущей, по всему миру уровень смертности вообще не повысился и даже стал ниже.

В пример Андреева привела статистику в России и США, посчитав, что смертность до и во время пандемии практически не отличается, пишет Lenta.ru.

«Не люблю, когда так примитивно дурят народ», — добавила телеведущая.

И призналась, что была в театре и тоже сидела в партере без маски.

Она объяснила, что поступает так из-за того, что постоянное ее ношение может привести к энфиземе легких, от недостатка кислорода. «А это похуже ковида», — добавила ведущая.

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