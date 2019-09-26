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Здоровье

Принцесса специй: популярная приправа оказалась опасной для здоровья

Куркума в составе приправы карри может содержать опасный для человека токсичный свинец, рассказали американские ученые.

Кухня, кастрюли.
Кухня, кастрюли.
Открытые источники в интернете (СС0)

Оказалось, что в крови жителей Бангладеш повышена концентрация свинца из-за куркумы. При переработке этого растения ему придают желтую окраску с помощью свинцового хромата. Впервые такой метод стали применять в 1980-х, когда наводнения сделали куркуму бесцветной, пишет «Росбалт».

Свинец — тяжелый металл, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и провоцирует нарушения в центральной нервной системы у детей.

В России куркума известна как основа для популярной смеси пряностей карри. Золотистый порошок применяют в кулинарии, косметологии.

Порошок куркумы используется при приготовлении различных блюд: овощных, мясных, рыбных, для плова, выпечки и приготовления чаев и разнообразных напитков.

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