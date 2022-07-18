18 июля
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Здоровье

Природа поможет. Как отдохнуть и заодно полечиться в Алтайском крае

В летний отпуск можно легко совместить приятное с полезным, если потратить время на медицинские обследования и санаторно-курортное лечение. Санатории и медицинские центры Алтайского края щедро предлагают программы реабилитации и профилактики многих заболеваний.

Санаторий "Россия"
Санаторий "Россия"
Дмитрий Лямзин

Традиции и инновации

Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов.

Чистый воздух Алтая, целебные источники, термальные воды, знаменитые пантовые ванны — такие процедуры помогают при болезнях сердца, мочеполовой системы, при ослабленном иммунитете и общей усталости. Здесь практикуются многие лечебные и оздоровительные методики, которых нет в других регионах России. И сама природа помогает восстановить силы.

Благодаря сочетанию традиционных методов лечения и инновационных лечебных программ, эффект можно получить в короткие сроки и сохранить его на долгие годы.

Среди санаториев и курортов Алтайского края есть как места общего оздоровления, большие многопрофильные здравницы, так и небольшие центры, специализирующиеся в излечении каких-либо определенных заболеваний. Можно найти огромные заведения с развитой инфраструктурой для шумных компаний или уединенные места для спокойного отдыха.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
altapress.ru

Отдых во многих санаториях рассчитан на пребывание гостей с маленькими детьми. Здесь предлагают не только лечебные процедуры, но и активный отдых, развлечения, тематические площадки, экскурсии.

Бальнеотерапией славится озеро Большое Яровое на Алтае. Вода в нем по своему составу сходна с водами Мертвого моря. А лечебные иловые грязи не уступают тем, что предлагают на курортах Крыма и Кавказа.

Самые разные методики лечения предлагают здравницы Белокурихи — курорта федерального значения. Живописные места и соответствующее заболеванию медицинское обслуживание можно найти в санаториях Барнаула и близлежащих районов.

Санаторий &quot;Корона Алтая&quot;
Санаторий «Корона Алтая»
Altapress.ru

Постковидный синдром

Немалая часть предложений по реабилитации в Алтайском крае связана с постковидным синдромом. Пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, у большинства пациентов протекает тяжело, часто с расстройствами не только органов дыхания, но также сердечно-сосудистой и нервной систем, печени и почек. Наблюдается и снижение иммунитета. Эти последствия человек может ощущать и через год после болезни.

Медицинская постковидная реабилитация начинается с тщательного медицинского обследования, в котором обязательны все анализы и функциональная диагностика. Таким образом врачи выяснят, какие сферы организма наиболее пострадали от ковида и дадут рекомендации.

В общих чертах постковидная реабилитация включает санаторный режим, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, специальное лечебное питание, прием минеральной воды, психотерапию, аппаратную физиотерапию, ингаляционную и климатотерапию. Назначается и бальнеолечение.

Уникальный сибирский климат в сочетании с новейшими лечебными комплексами успешно зарекомендовал себя в лечении хронического бронхита, бронхиальной астмы, затяжной пневмонии, а также аллергических заболеваний органов дыхания.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

Все обследования

Некоторые санатории Алтайского края предлагают гостям воспользоваться собственной диагностической базой с новейшим оборудованием. Это сокращает сроки оформления документов.

Программы санаторного обследования есть и у крупных многопрофильных медицинских центров Барнаула, Бийска и других городов края.

Частные клиники предлагают медицинские услуги высокого качества пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время. Как правило, такое обследование занимает день-два и включает в себя прием терапевта, узкого специалиста, проведение всех анализов и выдачу заключения.

Крупные частные медцентры предлагают и специальные chek-up программы, позволяющие комплексно обследовать организм на предмет конкретного заболевания.

При необходимости и по показаниям врачи могут поспособствовать дальнейшей маршрутизации пациента по различным направлениям.

Врач
Врач
СС0

Какие заболевания лечат в Алтайском крае

Сердечно-сосудистая система

Радоновые источники, на основе которых делаются ванны, нормализуют артериальное давление и обмен веществ. Процедуры положительно влияют на состав крови, регенерацию тканей. Все это в совокупности улучшает работу сердца, предотвращая развитие заболеваний и рецидивы.

Санатории предлагают курсы лечения и реабилитации после перенесенных инфарктов и операций, включая все виды массажа, гидро- и магнитотерапию. Лечение будет полезно тем, кто страдает от ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и болезни периферических сосудов.

Проблемы с сердцем.
Проблемы с сердцем.
pixabay.com.

Кожные заболевания

Уникальные азотно-кремнистые термальные воды из радоновых источников и целебная минеральная вода способствуют усилению обменных процессов, что приводит к активной регенерации кожи.

Для лечения используется озонотерапия, грязелечение, спелеотерапия, рефлексотерапия. Экземы, псиориаз, лишай, угри, нейродермит, кожный зуд — все это успешно лечат в санаториях Алтайского края.

Нервная система

Врачи помогут избавиться от повышенного артериального давления, боли в спине и конечностях, головных болей, головокружения. Лечение и профилактика заболеваний нервной системы на Алтае — одни из основных направлений в 2022 году. Для пациентов составят индивидуальную программу лечения.

Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы.
Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы.
СС0

Опорно-двигательный аппарат

На Алтае успешно лечат грыжи межпозвонковых дисков, а также последствия травм позвоночника.

Врачи-неврологи с многолетним стажем применяют высокоэффективные лечебные технологии: механотерапия в бассейне с минеральной водой, лечебная физкультура, иглорефлексотерапия, электропунктура, массажи, сухое и подводное вытяжение позвоночного столба. Наряду с эти используют и медикаментозное лечение.

Гинекология и урология

Для женщин, которые хотят забеременеть, применяются как природные лечебные факторы, так и современные медицинские технологии. Санатории предлагают процедуры с использованием радоносодержащей воды, грязелечение, лазеротерапию, магнитотерапию, светолечение, электростимуляцию.

На Алтае, где урологические заболевания регистрируются чаще, чем в других регионах, медицинская помощь по этому направлению выведена на высокий уровень. В процессе лечения используются минеральная вода, грязевые аппликации, алтайские травы, пантопродукция, урологический массаж. Лечение позволяет снизить рецидивы и повысить репродуктивную функцию.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
unsplash.com/

Эндокринология

Современные санаторные программы позволяют облегчить состояние при сахарном диабете I, II типа, тиреотоксикозе, подагре, хронических воспалительных заболеваниях щитовидной железы, ожирении. В лечении используют различные виды ванн, гидро- и физиотерапиютерапию, минеральные воды, массаж

В предложениях алтайских здравниц есть и детокс-терапия, позволяющая омолодить организм, комплексные программы для общего укрепления здоровья, антистрессовая терапия.

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