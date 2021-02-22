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Здоровье

Прирост ковидных больных в Алтайском крае постепенно снижается

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 145 новых случаев заболевания коронавирусом. Закрыли больничные 101 пациент. Умерло 10 человек, сообщили 22 февраля в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек. Еще 565 пациентов — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

Всего в Алтайском крае развернуто 2 870 коек для заболевших COVID-19. К кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. По данным на 22 февраля, в резерве осталось 777 мест.

Новые случаи

  • Барнаул — 43,
  • Бийск — 11,
  • Рубцовск — 8,
  • Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кулундинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Крутихинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Славгород, Бийский, Волчихинский, Калманский, Локтевский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

За все время пандемии COVID-19 в Алтайском крае Умерли 2 258 человек, все взрослые.

Вакцинация

По состоянию на 22 февраля, от ковида прививаются 45 064 жителей края. Из них 32 608 человек получили лишь первую прививку. Еще 12 456 человек полностью привиты.

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