Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -12°C
Здоровье

Приставы не смогли наказать алтайский минздрав за задержку с покупкой супер-дорогого лекарства

Алтайский краевой суд прекратил дело об административном правонарушении министерства здравоохранения края. Дело возбудили из-за того, что чиновникам не удалось в срок, установленный приставами, обеспечить жительницу региона крайне дорогостоящим импортным лекарством — спинразой. Но судьи не усмотрели в задержке состава правонарушения.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Приставы «выписали» штраф

Протокол об административном правонарушении на минздрав края составили приставы в июле 2020 года.

Министерство обязано было по решению суда обеспечить жительницу края спинразой — препаратом производства британской компании Биоген Айдек Лимитед. Но не сделало этого.

Приставы квалифицировали бездействие министерства по статье 17.15 КоАП, ведомство должно было заплатить штраф — 30 тыс. рублей.

Но минздрав потребовал в суде отменить постановление. Первая судебная инстанция ему отказала. А вот краевой суд отменил постановление пристава и прекратил дело — «в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения».

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssprus.ru

Аргументы минздрава

Вины ведомства в задержке с обеспечением лекарством нет. Спинраза — крайне дорогостоящий препарат, на курс приема одному человеку требуется 46,8 млн рублей, сообщил в суде представитель минздрава.

Судебные решения по обеспечению спинразой вынесены по 7 пациентам, в целом на закупку нужно 288 млн рублей. И эти деньги надо было найти. Вот что сделано для того, чтобы они могли получить лекарства.

  • 2 июня 2020 года вопрос рассмотрели на совещании у зампреда правительства края.
  • 3 июня в краевой минфин направлено письмо с расчетами — сколько нужно денег.
  • Минздрав объясняет тендер на закупку препарата. Он обязан был это сделать, так как закупка у единственного поставщика без конкурса возможна только на сумму не более 600 тыс. рублей.
  • 27 октября подписан контракт с поставщиком.
  • Препарат приобретен в необходимом количестве и направлен в медицинские организации, которые осуществляют его введение.

Между тем приставы обязали минздрав обеспечить лекарством пациента в течение двух недель. В итоге суд счел, что у учреждения нет вины в том, что за это короткое время оно не обеспечило пациентов лекарством. Решение по делу краевой суд вынес 11 февраля.

Здание Алтайского краевого суда.
Здание Алтайского краевого суда.
Анна Зайкова

Дети не могут ждать

Спинраза — лекарство против редкого заболевания: мышечной атрофии. Ранее altapress.ru сообщал, что с августа 2019 года, когда в перечень разрешенных была внесена «спинраза», уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае регулярно поступают жалобы на то, что минздрав ее не закупает.

Дети с орфанными заболеваниями не могут ждать, пока чиновники от минздрава закупят препарат и доставят его в аптеки, помощь нужна не «в срок до 30 дней», а немедленно, — писал тогда корреспондент altapress.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость