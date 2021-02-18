Приставы не смогли наказать алтайский минздрав за задержку с покупкой супер-дорогого лекарства

Алтайский краевой суд прекратил дело об административном правонарушении министерства здравоохранения края. Дело возбудили из-за того, что чиновникам не удалось в срок, установленный приставами, обеспечить жительницу региона крайне дорогостоящим импортным лекарством — спинразой. Но судьи не усмотрели в задержке состава правонарушения.

Приставы «выписали» штраф

Протокол об административном правонарушении на минздрав края составили приставы в июле 2020 года.

Министерство обязано было по решению суда обеспечить жительницу края спинразой — препаратом производства британской компании Биоген Айдек Лимитед. Но не сделало этого.

Приставы квалифицировали бездействие министерства по статье 17.15 КоАП, ведомство должно было заплатить штраф — 30 тыс. рублей.

Но минздрав потребовал в суде отменить постановление. Первая судебная инстанция ему отказала. А вот краевой суд отменил постановление пристава и прекратил дело — «в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения».

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Аргументы минздрава

Вины ведомства в задержке с обеспечением лекарством нет. Спинраза — крайне дорогостоящий препарат, на курс приема одному человеку требуется 46,8 млн рублей, сообщил в суде представитель минздрава.

Судебные решения по обеспечению спинразой вынесены по 7 пациентам, в целом на закупку нужно 288 млн рублей. И эти деньги надо было найти. Вот что сделано для того, чтобы они могли получить лекарства.

2 июня 2020 года вопрос рассмотрели на совещании у зампреда правительства края.

3 июня в краевой минфин направлено письмо с расчетами — сколько нужно денег.

Минздрав объясняет тендер на закупку препарата. Он обязан был это сделать , так как закупка у единственного поставщика без конкурса возможна только на сумму не более 600 тыс. рублей.

так как закупка у единственного поставщика без конкурса возможна только на сумму не более 600 тыс. рублей. 27 октября подписан контракт с поставщиком.

Препарат приобретен в необходимом количестве и направлен в медицинские организации , которые осуществляют его введение.

Между тем приставы обязали минздрав обеспечить лекарством пациента в течение двух недель. В итоге суд счел, что у учреждения нет вины в том, что за это короткое время оно не обеспечило пациентов лекарством. Решение по делу краевой суд вынес 11 февраля.

Здание Алтайского краевого суда. Анна Зайкова

Дети не могут ждать

Спинраза — лекарство против редкого заболевания: мышечной атрофии. Ранее altapress.ru сообщал, что с августа 2019 года, когда в перечень разрешенных была внесена «спинраза», уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае регулярно поступают жалобы на то, что минздрав ее не закупает.