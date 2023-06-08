Присвоили инвалидность: что делать дальше

После того, как человеку присваивается инвалидность, он получает справку, в которой указана группа, дата выдачи, основание и прочие ключевые моменты. Не все знают, что делать с указанным документом и в какие инстанции обращаться, чтобы были назначены соответствующие пособия и положенные, согласно новому статусу, выплаты.

Куда обращаться

Состояние здоровья у людей с ограниченными возможностями может отличаться довольно сильно, ведь болезни инвалидов бывают разными. Кто-то может передвигаться самостоятельно, а для кого-то это – непосильная задача. Именно поэтому, нужно знать, в какие инстанции обращаться, чтобы сократить период подачи заявлений и получения одобрений по ним:

Соцфонд. С начала 2022 года все пособия назначаются автоматически, соискателю лишь необходимо подать данные с банковскими реквизитами. Сделать это можно онлайн, через МФЦ или посетив отделение фонда лично;

работодатель. Если человек, получивший инвалидность, официально трудоустроен, ему положены льготы и право на участие в специальных программах реабилитации;

отдел социальной защиты населения. Наличие инвалидности дает право на «скидку» в 50% при оплате коммунальных услуг;

центр занятости. Эта организация может помочь с трудоустройством (для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные программы);

налоговая. Здесь также можно получить льготы на уплату налогов, в частности, транспортного и земельного.

Обратите внимание, что назначается сразу три пособия: пенсия инвалидам, ЕДВ и НСУ. Также, кроме перечисленных выше выплат, человек может получить право на льготный период по ипотеке (для 1 и 2 группы) и постановку в очередь на получение жилья (необходимо обратиться в орган местного самоуправления).

Социальная адаптация

Кроме выплат и льгот, человек с ограниченными возможностями имеет право на участие в различных программах реабилитации социального характера. Они разработаны для того, чтобы инвалиды могли чувствовать себя полноценными членами общества, ведь для многих принять новый статус – крайне непросто.

Для того, чтобы узнать о существующих программах и направлениях, был разработан специализированный сайт https://www.inva.news/. На портале аккумулировано максимум полезной и актуальной информации, касающейся проводимых мероприятий, новых программ и многого другого для людей с ограниченными возможностями. Здесь же можно узнать много интересных новостей и другой необходимой для включения в активную общественную жизнь информации.