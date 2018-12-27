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Здоровье
24

Привычка не завтракать повышает риск заболеть диабетом

Немецкие ученые доказали, что пропуск завтрака повышает риск развития диабета 2-го типа на 33%. Об этом пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Mail.

Завтрак.
Завтрак.
СС0

Ученые изучили рацион около 100 тысяч людей. У тех кто хотя бы иногда пропускают завтрак, диабет наблюдается на 33% чаще, чем у тех, кто всегда ест утром. Если человек отказывается от утреннего приема пищи минимум четыре раза в неделю, эта цифра достигает 55%.

Сабрина Шлезингер из Немецкого центра диабета в Дюссельдорфе, которая возглавила исследование, отмечает: порядка 30% мирового населения отказывается от завтрака. Причем часто это делают те, кто борется с лишним весом. Так худеющие пытаются сократить дневное количество потребляемых калорий. На деле этого не происходит.

По ее словам без завтрака люди больше перекусывают в течение дня и предпочитают более сытный обед. «Это приводит к резкому скачку глюкозы и инсулина, что плохо для метаболизма и увеличивает риск развития диабета 2-го типа», — объясняет Шлезингер.

Сабрина Шлезингер рекомендует есть на завтрак злаки, а вот от мяса и продуктов с высоким содержанием сахара призвала отказаться.

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