Привитые новой вакциной от коронавируса не смогут употреблять спиртное

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн, пишет Lenta.

Он сказал, что любое лекарственное средство, включая вакцины, не совместимо с алкоголем. Спиртные напитки, помимо токсического действия, способны ослаблять действие вакцины, а также негативно влияют на иммунитет.

Вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года. У нее есть противопоказания: являются возраст до 18 лет, беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Кроме того, в день вакцинации препаратом температура тела не должна превышать 37 градусов.