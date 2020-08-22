Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 августа 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Привитые новой вакциной от коронавируса не смогут употреблять спиртное

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн, пишет Lenta.

Пробирка. Лаборатория.
Пробирка. Лаборатория.
СС0

Он сказал, что любое лекарственное средство, включая вакцины, не совместимо с алкоголем. Спиртные напитки, помимо токсического действия, способны ослаблять действие вакцины, а также негативно влияют на иммунитет.

Вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года. У нее есть противопоказания: являются возраст до 18 лет, беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Кроме того, в день вакцинации препаратом температура тела не должна превышать 37 градусов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость