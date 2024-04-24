Привиться рад, да нечем. Как Алтайский край будет бороться со вспышкой кори и коклюша

«После ковида голову подняли те инфекции, о которых мы уже практически забыли», - отмечают в Роспотребнадзоре Алтайского края. В их числе корь, коклюш и даже полиомиелит. Однако прививок против них может хватить не всем. Подробнее об этом рассказали на пресс-конференции в минздраве.

Нехорошее забытое старое

Казалось, что корь, коклюш и полиомиелит — это уже давно побежденные заболевания. Шесть лет назад случаи заражения были единичными, вспоминает Елена Цапко, зам. главного врача Детской городской поликлиники №3.

Но после ковида ситуация кардинально изменилась, и уже в 2023 году по всей стране стали регистрировать вспышки забытых инфекций. Тогда в начале года зафиксировали 42 случая заражения корью и более 400 контактировавших, а в конце - 131 случай заболевания коклюшем.

В 2024 году ситуация не улучшилась. За январь и февраль в Алтайском крае зарегистрировали 700 случаев заболевания коклюшем, в марте она снизилась до 80 случаев в месяц. Также зарегистрированы первые случаи заболевания корью, по словам Ирины Переладовой, главного эпидемиолога края.

«Большинство заболевших, до 95% — это дети, которые принесли инфекцию из детского сада или школы. А от них уже, в единичных случаях, заражаются родители, бабушки и дедушки», - объясняет Елена Азарова, главврач Городской поликлиники №1.

Вакцина от полиомиелита. medikom.ua.

Опасный сувенир

Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора, называет несколько причин. Это снижение общего иммунитета после пандемии. Люди стали легче переносить ковид, но более подвержены другим тяжелым заболеваниям.

«После ковида голову подняли те инфекции, о которых мы уже практически забыли. Это корь, коклюш, краснуха и даже полиомиелит (неблагоприятная обстановка сложилась в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне в 2023 году — прим. Ред.)», - сообщает Ольга Егорова.

Также после снятия ковидных ограничений увеличилось число путешествий по стране и всему миру. Как следствие, люди стали привозить с собой не только сувениры, но и новые инфекции.

Отъезд. Трудовая миграция. Pixabay.com

«В аэропортах, самолетах, отелях скапливается огромное количество людей с разным иммунитетом и заболеваниями. И все они обмениваются друг с другом вирусами, которые увозят с собой и заражают своих близких», - объясняет Ирина Переладова.

Но всех этих рисков человек может избежать, если он вакцинирован. А с этим у населения России и Алтайского края большие проблемы.

Защита задерживается

Напоминаем, что по национальному календарю прививок первую вакцинацию от кори ставят детям в возрасте год и шесть лет. Взрослым – до 35 лет, не болевшим, не привитым или привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

«Если вы не уверены, что были привиты в детстве, или потеряли сведения о прививках, то можете сдать платный анализ на антитела к кори. По его результатам врачи определят, нужна ли вам вакцина или нет», - подчеркивает Елена Азарова.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

От коклюша же предусмотрена вакцинация с 3-х месяцев жизни трехкратно и одна ревакцинация в 18 месяцев жизни. Взрослым ее не ставят.

По словам Ирины Переладовой, в Алтайский край в первый квартал поступили детская комбинированная вакцина «корь, краснуха, паротит», паротитно-коревая вакцина и моновакцина от кори. Больше 50% поступило из федерального бюджета, часть регион закупил на собственные средства. Однако эксперт признается, что даже при таких условиях в крае не хватает в полном объеме комбинированной вакцины.

«Минздрав РФ прилагает все усилия, чтобы понемногу обеспечить регионы вакциной. Почему понемногу? - рассказывает эпидемиолог. - Наработка вакцины все еще идет. Этот вопрос задавали президенту в прямом эфире еще обеспокоенные родители со всех регионов. Я думаю, что постепенно мы выровняем эту ситуацию».

Напоминаем, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что основного сырья для трехкомпонентной вакцины – куриных яиц — не хватает. Поэтому производство уменьшилось. Когда дефицит будет окончательно устранен, неизвестно.

Вакцина. ССО.

Привиться всем или ничем

Еще одна преграда к формированию коллективного иммунитета — антипрививочные настроения. По словам Елены Цапко, все чаще родители отказываются прививать своего ребенка, несмотря на то, что сами были вакцинированы в детстве.

«Логически я не могу объяснить их решение. Ведь тяжелых реакций на прививку мы уже давно не наблюдаем. А информацию о том, что вакцина провоцирует развитие аутизма, и вовсе давно опровергли. Это скорее личное неприятие», - рассуждает эксперт.

В результате непривитый ребенок тяжело переносит заболевание, которого мог бы избежать — с высокой температурой, сильной токсикацией и общим ухудшением самочувствия. А после заражает своих взрослых близких.

Врачи подчеркивают, что нет более эффективного метода борьбы с болезнью, чем вакцинация. И надеяться на собственный иммунитет лучше не стоит.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

«К нашему с вами счастью, мы не живем с вами в условиях, когда в воздухе витают вирусы кори, дифтерии, паротита и другие, - объясняет Елена Цапко. - Мы можем заразиться ими только при контакте с больными людьми, которых в крае очень мало. Поэтому естественным путем иммунитет к этим вирусам не выработается, только через прививку. Это следует понимать тем, кто надеется, что переболев, автоматически получит иммунитет. Нет, не получит».

Елена Азарова заявила, что сегодня противопоказаний к вакцинации очень мало. Прививка может быть запрещена при онкологии в стадии декоменсации. Все остальные случаи лишь ведут к сдвижению сроков: боли в сердце, простуда, давление. «То есть в данный момент нельзя, но через неделю или месяц можно», - объясняет главврач.

Ирина Переладова добавила, что встречается и другой перекос общественных настроений — чрезмерная забота о своем здоровье. «У человека уже есть антитела, препятствующие развитию заболевания, а он требует еще одну прививку, которая будет излишней,» - объясняет эпидемиолог.

Врачи государственной клиники в большинстве случаев отказывают таким пациентам, чтобы сохранить дефицитные вакцины для непривитого населения. Частные клиники, по словам эксперта, тоже не всегда соглашаются.

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