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Здоровье

Признаком неизлечимой болезни назвали потерю обоняния

Почти 90% пациентов с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, поэтому потерю обоняния можно назвать ранним симптомом данной неизлечимой болезни, сообщает Express.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Пациенты с этим недугом прежде указывали на пропадающее обоняние за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией, отметили в Фонде Паркинсона.

Некоторые люди перестают чувствовать запахи за 10 лет до того, как у них диагностируют болезнь Паркинсона, характерную для лиц пожилого возраста, пишет News.ru.

Излечить недуг врачи пока не могут. Однако способны значительно улучшить качество жизни больных, а также замедлить прогрессирование болезни.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичные проявления: двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор, который происходит даже в состоянии покоя.

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