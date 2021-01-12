Признаком неизлечимой болезни назвали потерю обоняния

Почти 90% пациентов с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, поэтому потерю обоняния можно назвать ранним симптомом данной неизлечимой болезни, сообщает Express.

Пациенты с этим недугом прежде указывали на пропадающее обоняние за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией, отметили в Фонде Паркинсона.

Некоторые люди перестают чувствовать запахи за 10 лет до того, как у них диагностируют болезнь Паркинсона, характерную для лиц пожилого возраста, пишет News.ru.

Излечить недуг врачи пока не могут. Однако способны значительно улучшить качество жизни больных, а также замедлить прогрессирование болезни.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичные проявления: двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор, который происходит даже в состоянии покоя.