Проблема с тестами грозит массовым заражением в России, уверен эксперт

«Чем больше дней проходит с момента появления первых симптомов без того, что получен экспресс-результат ПЦР, тем больше увеличивается риск заражения от такого человека, который уже является носителем. И это усложняет ситуацию с благополучным исходом», — сказал Бутенко.
По его словам, чем быстрее будет результат, тем быстрее будет обеспечена врачебная реакция, пишет ura.ru.
Сейчас долгое тестирование связано с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.
«Почему так долго этот ответ получается… Наверное, потому, что очень высокая загруженность лабораторий. Сейчас подключены и частные диагностические лаборатории, и государственные. Но, может быть, такой сейчас запрос у населения и у системы здравоохранения», — заключил Бутенко.