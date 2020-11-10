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Здоровье

Проблема с тестами грозит массовым заражением в России, уверен эксперт

Из-за того, что россиянам приходится долго ждать результатов теста на ковид, в стране увеличивается риск массового распространения инфекции и ухудшения эпидемиологической обстановки, считает профессор, специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» Александр Бутенко.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
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«Чем больше дней проходит с момента появления первых симптомов без того, что получен экспресс-результат ПЦР, тем больше увеличивается риск заражения от такого человека, который уже является носителем. И это усложняет ситуацию с благополучным исходом», — сказал Бутенко.

По его словам, чем быстрее будет результат, тем быстрее будет обеспечена врачебная реакция, пишет ura.ru.

Сейчас долгое тестирование связано с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.

«Почему так долго этот ответ получается… Наверное, потому, что очень высокая загруженность лабораторий. Сейчас подключены и частные диагностические лаборатории, и государственные. Но, может быть, такой сейчас запрос у населения и у системы здравоохранения», — заключил Бутенко.

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