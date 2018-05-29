Продолжительность жизни россиян будут увеличивать за 300 млрд рублей в год

В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,7 года. В новых странах ЕС еще в 2015 году люди жили на 4,7 года дольше, а мужчины — на 6,1 года дольше российских мужчин. Стандартизированный коэффициент смертности в России все еще выше, чем в европейских странах.

По данным Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), госрасходы на здравоохранение в России в последние годы были заметно ниже расходов стран ЕС и ОЭСР (3,2–3,4% ВВП против 7,2 и 6,5% соответственно). По эффективности системы здравоохранения агентство Bloomberg поместило Россию на последнее, 55-е место.

Исследователи считают, что для увеличения продолжительности жизни нужно сменить приоритеты. По их мнению, увеличить продолжительность жизни на 2,5 года позволит повышение качества и доступности медицинской помощи. Таким образом удастся увеличить продолжительность жизни мужчин до 74 лет, женщин — до 81 года.

Правительство на развитие здравоохранения в следующие шесть лет готово ежегодно выделять дополнительно от 200 млрд до более 300 млрд руб. По данным издания "Ведомости", в 2019 году медицина должна получить 208,7 млрд рублей сверх плана, в 2020 году — 305,7 млрд рублей, затем будет выделяться до 225–250 млрд рублей в год. Деньги преимущественно пойдут на борьбу с онкозаболеваниями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и цифровизацию.