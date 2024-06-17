17 июня
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Здоровье

Почему в Барнауле не одобрили проект крупной частной поликлиники

В микрорайоне 2011, на ул. Солнечная Поляна, 96 построят частную поликлинику на 300 посещений в смену. Расскажем, почему этот проект отправили на доработку.

Проект частной поликлиники на ул. Солнечная поляна, 96.
Проект частной поликлиники на ул. Солнечная поляна, 96.
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Это будет комплекс из двух корпусов, которые построят в две очереди. Поликлиника должна вытянуться вдоль ул. Солнечная поляна на фоне 10-18-этажной застройки. Рядом в будущем разместится школа.

Архитекторы запроектировали двухэтажное здание большим холлом, периметральным размещением кабинетов и подземным этажом, часть которого займет парковка для сотрудников. На участке появится уличная парковка на 34 места.

Второе здание на заседании не представили.

Показанный проект сочли похожим больше на офисное здание, чем на медицинское учреждение.

«По планировке это не поликлиника и не на 300 посещений. Проект должен исходить из технологической цепочки, которой здесь нет, - отметил член градостроительного совета Сергей Шадрин. – Нужно рассматривать комплекс в целом».

Проект отправили на доработку, порекомендовав увеличить площади и этажности здания, учесть функциональное назначение кабинетов и нормы естественного освещения помещений.

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