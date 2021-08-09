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Здоровье

Профессор медицины рассказал, что станет «конечной точкой» коронавируса

CoViD-19 вскоре станет лишь еще одной причиной «простуды», заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер, пишет Life.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Вирус, который вызывает SARS-CoV-2, никуда не денется и, судя по всему, «будет неоднократно заражать всех нас всю оставшуюся жизнь — вероятно, примерно раз в пять лет», написал ученый в своей статье, опубликованной в журнале The Spectator.

Он отмечает, что, вопреки прогнозам по поводу катастрофы после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал даже падать.

Ученый полагает, что и впредь, хоть вакцины и затруднят путь коронавируса, коллективного иммунитета не случится. Однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями.

Опираясь на исследование под эгидой компании ZOE, которое показало, что симптомы CoViD-19 постепенно приближаются к привычным, Хантер предположил, что через несколько лет ковид будет, как правило, протекать бессимптомно или в легкой форме. Так, уже сейчас штамм «дельта» чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

«Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм „дельта“ может стать конечной точкой вируса», — заявляет Хантер.

В связи с этим профессор полагает, что худшая часть пандемии уже позади — по крайней мере, в Великобритании. Но потребуется вторичная вакцинация.

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