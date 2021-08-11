Профессор назвал невозможным появление коллективного иммунитета от коронавируса

Формирование коллективного иммунитета от COVID-19 становится невозможным из-за штамма коронавируса «дельта», который продолжит заражать даже уже привившихся людей, полагает профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от ковида.

Об этом, как передает «Интерфакс», Поллард рассказал депутатам британского парламента. Отрицая возможность выработки коллективного иммунитета, эксперт призвал сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

«Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант „Дельта“ будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу», — цитирует профессора Guardian.

По словам Эндрю Полларда, ныне используемые вакцины являются эффективными в плане защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что коронавирус способен больше месяца жить в пыли и оставаться опасным.