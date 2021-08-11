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Здоровье

Профессор назвал невозможным появление коллективного иммунитета от коронавируса

Формирование коллективного иммунитета от COVID-19 становится невозможным из-за штамма коронавируса «дельта», который продолжит заражать даже уже привившихся людей, полагает профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от ковида.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Об этом, как передает «Интерфакс», Поллард рассказал депутатам британского парламента. Отрицая возможность выработки коллективного иммунитета, эксперт призвал сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

«Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант „Дельта“ будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу», — цитирует профессора Guardian.

По словам Эндрю Полларда, ныне используемые вакцины являются эффективными в плане защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что коронавирус способен больше месяца жить в пыли и оставаться опасным.

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