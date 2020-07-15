Профессор усомнился в бессимптомности коронавируса. Особое мнение

Коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а бессимптомных носителей не существует. В борьбе с инфекцией по всему миру был допущен ряд ошибок, заявил микробиолог, профессор, бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.

Обнаруженный в конце 2019 года вирус не полностью новый, он схож с другими коронавирусами, считает ученый. Он отметил, что многие ветеринары годами прививали от этой инфекции животных. Заявления, что от COVID-19 не существует иммунитета, Штадлер назвал спекуляциями, пишет РБК.

Отрицание учеными сезонности коронавируса привело к неправильной стратегии борьбы с инфекцией, считает профессор.

Штадлер также уверен, что бессимптомных носителей COVID-19 нет — у этих людей изначально был иммунитет к инфекции, а тесты не показывают, жив ли вирус в организме или же от него остались лишь мертвые частички.

Сейчас, по словам ученого, вирус исчез. А когда он вернется — это будет не вторая волна, а сезонная вспышка, пишет ura.ru. Людям, которые носят маски, профессор советует носить шлем, так как риск того, что им что-то свалится на голову, выше, чем риск заразиться COVID-19.