Профилактику абортов поручил улучшить Путин

Речь идет об оценке оказания правовой, психологической и медико‑санитарной помощи женщинам в период беременности.

Данная поддержка должна осуществляться за счет покрытия расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата, говорится в поручении.

Кроме того, необходимо «разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы, в том числе обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов», говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, итоги необходимо подвести до 1 мая 2021 года, пишет bfm.ru.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.