Профсоюз пилотов попросил Мишустина допустить в Россию зарубежные вакцины

Глава профсоюза летного состава аэропорта Шереметьево Игорь Дельдюжов обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и попросил допустить на российский рынок иностранные вакцины, пишут «Ведомости».

По словам Дельдюжова, члены летных экипажей даже после прививок отечественными вакцинами вынуждены «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов», и это затрудняет выполнение трудовых обязанностей.

6 июля глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин в России. Какие именно — не уточнил, пишет polit.ru.

В американской компании Pfizer ответили, что еще рассматривают вопрос об обращении за регистрацией в России. В Moderna пока не ответили. Помимо вышеперечисленных вакцин существует препарат AstraZeneca, разработанный шведско-британским производителем фармацевтической продукции в сотрудничестве с Оксфордским университетом; вакцина китайской компании Sinopharm; и Covaxin, разработанная индийской компанией Bharat Biotech International.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет российскую вакцину с марта.