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Здоровье

Прогноз иммунолога: когда закончится пандемия COVID-19

Новый штамм «омикрон» — последняя мутация COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию. Об этом заявил специалист по особым инфекциям, иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он также предсказал, когда закончится пандемия.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
1
Когда закончится пандемия коронавируса?

Свойства «омикрона» показывают, что пандемия закончится скоро, подчеркнул Жемчугов ТАСС. По его словам, ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться».

2
А «омикрон» может быть «полезным»?

Владислав Жемчугов уверен, что «омикрон» может вытеснить предыдущие вариации вируса и стать «живой вакциной».

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

«Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть практически не убивает здоровых людей. Этим надо пользоваться, но с умом», — отметил специалист по особым инфекциям.

3
Кто станет следующим носителем коронавируса?

Жемчугов предположил, что следующим носителем коронавируса станут грызуны.

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