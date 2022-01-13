Прогноз иммунолога: когда закончится пандемия COVID-19

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А «омикрон» может быть «полезным»?

Владислав Жемчугов уверен, что «омикрон» может вытеснить предыдущие вариации вируса и стать «живой вакциной».

Коронавирус. CC0

«Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть практически не убивает здоровых людей. Этим надо пользоваться, но с умом», — отметил специалист по особым инфекциям.