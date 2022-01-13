Прогноз иммунолога: когда закончится пандемия COVID-19

Свойства «омикрона» показывают, что пандемия закончится скоро, подчеркнул Жемчугов ТАСС. По его словам, ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться».
Владислав Жемчугов уверен, что «омикрон» может вытеснить предыдущие вариации вируса и стать «живой вакциной».
«Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть практически не убивает здоровых людей. Этим надо пользоваться, но с умом», — отметил специалист по особым инфекциям.
Жемчугов предположил, что следующим носителем коронавируса станут грызуны.